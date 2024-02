Pioli dopo Milan-Napoli: il bollettino medico e il retroscena su Theo Hernandez

Pioli dopo Milan-Napoli: "Scudetto? Inter, ritmi elevatissimi"

Così mister Pioli al termine dei 90 minuti: "Non so se è il massimo che possiamo fare, sicuramente stiamo facendo bene nell'ultimo mese e mezzo, viaggiando quasi al livello dell'Inter, che sta andando a ritmi elevatissimi. Inutile pensare a recuperare posizioni, dobbiamo concentrare le nostre energie sulle prossime partite, tra Europa League e campionato. Non dobbiamo dispederle in altro sicuramente. Stasera serviva vincere una partita così, soffrendo da squadra e contro una squadra di qualità".

Sul modo di difendere del Milan, ha aggiunto: "Ho avuto tanti confronti con i giocatori in questi ultimi giorni, a proposito del nostro modo di difendere. Stare alti, aggredendo in avanti, sicuramente ci può permettere di recuperare il pallone con maggiore facilità, ma il segnale lo devono lanciare i nostri tre attaccanti. Parte tutto da lì, da loro".

Il bollettino medico del Milan, novità su Thiaw

Infermeria che inizia a svuotarsi in casa Milan, non senza qualche difficoltà: "Bennacer? Credo sia solo stanchezza per lui, - ha ribadito Pioli - perché arriva comunque dalla Coppa d'Africa ed è alla seconda presenza. Calabria ha avuto un problema all'adduttore e non sappiamo ancora l'entità del problema. Dovrebbe rientrare Thiaw e ci teniamo a fare bene in coppa, perché giochiamo in casa e vogliamo andare avanti in questa competizione".