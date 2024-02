Bologna-Fiorentina, questo derby è una prova del nove

Bologna-Fiorentina, è un derby 'nuovo'

È nuovo questo derby. Negli ultimi anni non è mai stato così ambizioso e raramente ha vissuto una vigilia così brillante in tutt’e due le città ora invase da un intenso profumo d’Europa. Si può parlare di scontro diretto, una vera prova del 9. Il Bologna ha sorpreso forse più della Fiorentina, la sua crescita è stata in realtà un’esplosione, Thiago Motta l’ha preso a metà settembre del 2022, era dodicesimo e l’ha portato tre posizioni più avanti già nel campionato scorso, ora è quinto. Italiano è partito un anno e qualche mese prima, doveva rifondare e i risultati, col gioco, sono arrivati. Per il calendario si tratta del recupero della giornata in cui la Fiorentina era a Ryad per la Supercoppa, ma per tutti è un derby nuovo che vale un sogno.