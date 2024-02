Serie A, il Torino batte il Lecce: decidono le reti di Bellanova e Zapata

TORINO - Il Torino di Juric conquista altri tre punti preziosi contro il Lecce e si avvicina all’Europa. Sesto risultato utile consecutivo per i granata che dopo un primo tempo non particolarmente esaltante sbloccano il risultato in avvio di ripresa: Bellanova chiede il triangolo a Ilic, poi batte a rete infilando la porta salentina. La strada è in discesa, tanto più che a venti minuti dal termine il croato Pongracic rimedia il secondo cartellino giallo lasciando i giallorossi in dieci uomini. Il Torino controlla la partita e raddoppia a dieci minuti dal termine grazie al colombiano Zapata che va a segno sugli sviluppi di un corner. Nel recupero il Torino segna ancora, ma la marcatura di Okereke viene annullata per fuorigioco.