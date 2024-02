Verona-Juventus, diretta ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Verona-Juventus, la cronaca

Entrambi i club non vincono da diverse partite: i gialloblù dallo scorso 13 gennaio contro l'Empoli, i bianconeri dal 21 gennaio al Via del mare contro il Lecce. Da entrambe le parti non sono da segnalare assenze importanti: mancheranno soltanto Cruz (figlio d'arte), De Sciglio e Kean, tutti alle prese con problemi fisici.