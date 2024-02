Atalanta-Sassuolo, Gasperini stende Dionisi. Super Carnesecchi, male Pinamonti

L'Atalanta vince e convince, Dionisi a rischio

Non sbaglia l'Atalanta di mister Gasperini. Finisce in goleada al "Gewiss Stadium" di Bergamo, dove la Dea rifila tre gol al Sassuolo di Alessio Dionisi, ora a rischio esonero. Dura un tempo la formazione emiliana, condannata anche dal doppio errore dal dischetto di Andrea Pinamonti, che non approfitta dell'intervento del Var e si lascia ipnotizzare da Carnesecchi. Al gol in apertura di Pasalic, seguono le marcature del solito Koopemeiners e del neo entrato Bakker, che va persino vicino alla doppietta. 45 punti all'attivo per l'Atalanta, che si conferma la quarta forza del campionato, mentre il Sassuolo resta ai margini della zona retrocessione.

Pasalic porta avanti la Dea, errore di Consigli

Partito titolare al fianco di Ederson, Pasalic sblocca il match al minuto 23, ribadendo in rete la corta respinta di Andrea Consigli, vicino alla 500a presenza in Serie A. Splendida azione costruita sulla destra, con Holm che serve al limite dell'area Miranchuk, bravo a girare verso la porta di prima intenzione. L'estremo difensore del Sassuolo ci arriva distendendosi a mano aperta, ma lascia la sfera a disposizione del centrocampista croato, lesto nel concretizzare il facile tap-in.