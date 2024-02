Monza-Milan, diretta ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Obiettivo diverso per il Milan che deve continuare a vincere per continuare a ridurre il gap con Inter e Juventus. Un inziio di 2024 formidabile per la squadra di Pioli: una sola sconfitta contro l'Atalanta, in Coppa Italia. Periodo di grazia che ha permesso ai rossoneri di tornare a sperare in un posto tra le prime due.