Empoli-Fiorentina, Corsi furioso con Pairetto: cosa è successo

Empoli e Fiorentina sono andate al riposo sul risultato di 1-0 in favore della Viola. La direzione di gara dell'arbitro Pairetto di Nichelino non ha evidentemente soddisfatto il presidente Fabrizio Corsi che, prima del fischio della fine del primo tempo, è sceso a bordocampo per manifestare il suo disappunto al direttore di gara.