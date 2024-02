Udinese-Cagliari 1-1: Gaetano non basta a Ranieri

UDINE - Al Bluenergy di Udine finisce 1-1 lo scontro per la zona salvezza tra Udinese e Cagliari. La squadra di Cioffi trova il gol del vantaggio nel primo tempo al 14' grazie al capolavoro balistico di Zemura: bellissimo destro all'incrocio dei pali e primo centro in Serie A per l'esterno bianconero. Quasi allo scadere della prima frazione di gioco, al 44', il perfetto colpo di testa di Gaetano su cross pennellato di Augello pareggia i conti e sancisce l'1-1 finale. Per l'ex Napoli è il secondo gol consecutivo in maglia rossoblù dopo quello alla Lazio.