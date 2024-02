Anticipi e posticipi Serie A: date e orari dalla 28ª alla 30ª giornata

La 28ª giornata di campionato

La ventottesima giornata di campionato aprirà il sipario venerdì 8 marzo con Napoli-Torino (ore 20.45) che potrà essere seguita sia su DAZN che su Sky Sport Calcio. Il giorno successivo - sabato 9 marzo - sono state programmate due partite alle ore 15.00: Cagliari-Salernitana e Sassuolo-Frosinone. Il programma continua alle ore 18.00 con Bologna-Inter e si conclude con Genoa-Monza in programma alle 20.45, partita visibile sia su Dazn che su Sky Sport Calcio. La partita dell’ora di pranzo della domenica - alle ore 12.30 - sarà Lecce-Verona, visibile su entrambe le piattaforme televisive. Nel pomeriggio - alle ore 15.00 - andrà in scena Milan-Empoli, alle ore 18.00 il match clou Juventus-Atalanta mentre alle 20.45 sarà la volta di Fiorentina-Roma. Il posticipo di lunedì 11 marzo (ore 20.45) sarà Lazio-Udinese.

La 29ª giornata di campionato

Le ventinovesima giornata di campionato inizierà con l’anticipo di venerdì 15 marzo Empoli-Bologna (ore 20.45) visibile su entrambe le piattaforme televisive. Sabato 16 marzo - alle ore 15.00 - sono state programmate le partite Monza-Cagliari e Udinese-Torino. Alle ore 18 ci sarà la sfida Salernitana-Lecce mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Frosinone-Lazio visibile sia su DAZN che su Sky Sport Calcio. La prima partita di domenica 17 marzo (ore 12.30) sarà Juventus-Genoa che verrà trasmessa su entrambe le piattaforme televisive, l’unica sfida del pomeriggio (ore 15) sarà Verona-Milan. Alle ore 18.00 chi puntati sullo stadio Olimpico per Roma-Sassuolo, sempre alla stessa ora andrà in scena anche Atalanta-Fiorentina. Il posticipo della domenica sera - alle ore 20.45 - è Inter-Napoli.

La 30ª giornata di campionato

La trentesima giornata andrà in scena dopo la sosta delle Nazionali nell’ultimo weekend di marzo. Il programma verrà calendarizzato nella giornata del sabato e quella del lunedì in considerazione della Santa Pasqua, domenica in cui non si gioca. Si parte sabato 30 marzo alle ore 12.30 con Napoli-Atalanta, trasmessa in esclusiva su DAZN. Nel pomeriggio - alle ore 15.00 - ci saranno Cagliari-Verona (visibile su entrambe le piattaforme televisive) e Torino-Monza. Alle ore 18.00 scenderanno in campo Lazio-Juventus, la sfida serale Fiorentina-Milan - alle 20.45 - sarà visibile su entrambe le piattaforme televisiva. Lunedì 1 aprile all’ora di pranzo (ore 12.30) si giocherà Bologna-Salernitana, visibile sia su DAZN che su Sky Sport Calcio, alle ore 15 sono state calendarizzate due sfide: Genoa-Frosinone e Sassuolo-Udinese. Alle ore 18 spazio a Lecce-Roma, la trentesima giornata si concluderà con Inter-Empoli programmata per le 20.45.