Quinta squadra in Champions: ci siamo quasi. La situazione aggiornata

Il sogno: 11 squadre italiane in Europa. Lo scenario possibile

La Serie A qualifica in Europa, a regime, 7 squadre: le prime 4 in Champions, la quinta e chi conquista la Coppa Italia in Europa League e la sesta in Conference. Con la quinta formazione nella massima competizione, lo scenario cambierebbe così: dalla 1ª alla 5ª in Champions, la 6ª e la vincitrice del trofeo nazionale in Euroleague e la 7ª in Conference. Come sempre, vale la regola aurea della Coppa Italia: se chi la conquista è già qualificata in Europa tramite il campionato (come l’Inter nel 2023), si libera un ulteriore posto per la settima (a giugno sarebbe stata la Juve, al netto della squalifica che ha promosso la Fiorentina). Ma esiste anche una prospettiva clamorosa, cioè che le italiane nella prossima stagione europea siano addirittura 11: 5 in Champions, 2 in Europa League, 1 in Conference e poi altre 3 con un tris di successi nelle coppe abbinato alla condizione che le tre in trionfo non abbiano già un pass. In caso di arrivo di due squadre a pari punti in A, per determinare le posizioni valgono i seguenti criteri: punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, reti totali e sorteggio. Se a pari punti sono in tre si stila la classifica avulsa.