Genoa-Udinese 2-0: Retegui e Bani lanciano Gilardino, Cioffi ko

GENOVA - Colpo Genoa nell'anticipo serale della 26ª giornata di Serie A . Nella bolgia di Marassi , i rossoblù piegano 2-0 l' Udinese : decisive le reti di Retegui al 36' del primo tempo ( sesto centro in campionato) con una rovesciata da applausi e il colpo di testa di Bani , al 40', su assist di Gudmundsson . Tre punti importanti per la squadra di Gilardino che torna al successo casalingo dopo un mese e vola al 12° posto solitario, a quota 33 punti. I bianconeri di Cioffi , ko dopo tre risultati utili consecutivi , restano invece inchiodati a 23 punti, a sole tre lunghezze sulla zona retrocessione.

Retegui, che perla! Bani raddoppia

Primo tempo dai ritmi alti a Marassi con l'Udinese che sfiora il gol del vantaggio al 24': il colpo di testa di Lucca si infrange contro la traversa. Il Genoa non si disunisce, prende le misure all'avversario e sblocca il risultato grazie a una perla di Retegui: è il 36' quando l’attaccante italo-argentino approfitta di un rinvio svirgolato di Giannetti e si coordina alla perfezione trovando una rovesciata da urlo che si insacca all'angolino sinistro. L'Udinese accusa il colpo e subisce il raddoppio dopo appena quattro minuti: Gudmundsson pennella un cross perfetto per Bani che stacca in area di rigore e di testa batte un incolpevole Okoye.

Udinese, Kristensen espulso

La ripresa si apre con l'ingenuità di Kristensen: già ammonito, il difensore dell'Udinese sgambetta Messias lasciando in dieci i suoi. Un episodio favorevole al Genoa che gestisce il vantaggio e sfiora il 3-0 con Badelj, Frendrup e Gudmundsson. L'Udinese riesce anche a riaprire i giochi con il gol di Lucca al 73' ma il direttore di gara, Fourneau della sezione di Roma 1, annulla tutto - dopo un breve check al Var - per un fallo in attacco del numero 17 bianconero su De Winter.