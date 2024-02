Cagliari-Napoli ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Cagliari-Napoli, la cronaca

Cagliari e Napoli si affrontano con obiettivi differenti da raggiungere e un periodo tutt'altro che felice alle spalle. Il Napoli è reduce dal pari col Barcellona in Champions ma in campionato si trova al nono posto distante dall'obiettivo Champions League. Il Cagliari di Ranieri, reduce dal pareggio contro l'Udinese, è penultimo in classifica e ha urgenza di punti per avvicinarsi alla "zona verde".