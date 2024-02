Mina ci ricasca: brutto gesto su Osimhen in campo durante Cagliari-Napoli

Brutto episodio nel corso del primo tempo di Cagliari-Napoli, partita valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A, in scena questo pomeriggio alla Unipol Domus. Il gesto di Yerri Mina ai danni di Victor Osimhen non è passato inosservato: l'ex difensore della Fiorentina, come già accaduto contro il Bologna di Motta con Zirkzee, ha pizzicato il capezzolo del centravanti di Calzona, provocando la reazione del nigeriano, che ha spinto il suo diretto avversario. I due sono caduti in contemporanea sul terreno di gioco.