Serie A, multe salate per Napoli, Milan e Cagliari: il motivo

Multe da diecimila euro dopo l'ultimo turno di campionato per Napoli, Milan e Cagliari. Lo ha deciso il Giudice Sportivo. Napoli e Cagliari, rivali domenica scorsa, hanno rimediato identica ammenda per cifra e anche motivazione, ovvero "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato oggetti di vario genere nel settore occupato dei sostenitori della squadra avversaria". Il Milan, invece, "per avere suoi sostenitori, al 42° e 45° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di due calciatori della squadra avversaria".