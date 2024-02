Bigica avverte il Napoli: "Troveranno un Sassuolo agguerrito"

Sassuolo, Bigica: "Napoli squadra forte con tanti campioni"

Mister Bigica, a poche ore da Sassuolo-Napoli, è tornato sul suo passato all'ombra del Vesuvio, prima di concentrarsi sullo stato d'animo dello spogliatoio neroverde: "Il Napoli è una squadra con la quale mi sono tolto grandissime soddisfazioni e una città in cui io e la mia famiglia siamo stati benissimo. Con i calciatori in questi due giorni di lavoro ho cercato di instaurare un rapporto di fiducia, ho cercato di parlare molto con loro. Oggettivamente sanno che il momento non è facile e che c’è bisogno di tirare fuori il massimo per poter raggiungere una salvezza ci meritiamo per i valori tecnici che la squadra ha. Se lavoriamo di gruppo sono convinto che la qualità verrà fuori".

Sull'undici allenato da Calzona, ha aggiunto: "Il Napoli è una squadra forte con tanti campioni, ha giocato delle partite ravvicinate e verranno qui per cercare di fare risultato pieno. Troveranno una squadra agguerrita, vogliamo tornare a far punti perché la classifica chiede quello e lo dobbiamo ai tifosi e alla società", ha concluso Bigica.