Petrachi: "De Rossi diventerà un grande allenatore. De Laurentiis? Un visionario"

“Io ho iniziato a seguire De Rossi quando era andato alla SPAL e già si intuiva che avesse la stoffa dell’allenatore". Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma, ipotizza per l'attuale tecnico giallorosso un grande futuro in panchina: "Nella sua esperienza da calciatore ha avuto due tecnici di riferimento come Spalletti e Conte che gli hanno dato dei dettami nuovi, a mio avviso. Lui è un ragazzo estremamente intelligente e credo che abbia preso molto da loro due, ma non solo. In questo avvio della sua carriera sta cercando di portare il suo credo calcistico e le sue idee, ma in prospettiva penso che abbia tutta l’umiltà necessaria per fare una grande carriera", ha dichiarato a TvPlay.