Carnevali sull'esonero di Dionisi: "È un grande allenatore. Su Bigica..."

Sassuolo, l'AD Carnevali: "Dionisi grande allenatore, valutazioni su Bigica"

Così Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ai microfoni di DAZN, all'alba del recupero della 21a giornata di Serie A: "Con Dionisi, al di là dell'aspetto umano, c'è un discorso legato alla qualità dell'allenatore. Perché lui è un grande allenatore. Tutto dipende dai risultati però, è un po' la legge del calcio. La scelta di Bigica nasce dalla necessità di trovare una soluzione in tempi brevi, perché avevamo tante partite ravvicinate, a partire da quella di oggi con il Napoli. Per quanto riguarda i tempi di Bigica sulla panchina del Sassuolo, sono tutte cose da valutare. Per ora, dobbiamo pensare esclusivamente al presente e il presente è oggi, così come le partite ravvicinate che ci aspettano. La Supercoppa italiana, del resto, ha fatto slittare anche queste partite e quindi dovevamo trovare una soluzione nell'immediato".