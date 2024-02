Classifica Serie A: crollo incredibile del Napoli, volano Inter e Bologna

Come è cambiata la Serie A rispetto alla scorsa annata? Tanto. Specialmente se si guarda ai due poli opposti, Napoli in negativo e Inter in positivo. Gli azzurri sono quelli che hanno perso più punti rispetto alla scorsa stagione: ben 28 in meno rispetto alla squadra di Spalletti. Sorride invece Inzaghi che ne ha guadagnati 19 in più dopo 26 giornate. Bene anche il Bologna con 12 punti in più