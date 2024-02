Serie A: Napoli-Juve a Mariani, Di Bello per Lazio-Milan

La 27ª giornata del campionato di Serie A è alle porte e sono diverse le sfide interessanti in programma. In merito l'Aia ha reso noti i nomi degli arbitri che dirigeranno le gare. Saranno Lazio e Milan ad aprire ufficialemente il 27esimo turno nella gara in programma venerdì 1 marzo alle 20.45 all'Olimpico. La sfida sarà diretta da Marco Di Bello di Brindisi. Sarà invece Maurizio Mariani a dirigere Napoli-Juventus, in programma domenica 3 marzo alle 20.45. Insieme al fischietto della sezione di Aprilia, ci saranno i guardalinee Passeri e Costanzo, il quarto ufficiale di gara Colombo e gli arbitri Var Irrati e Sozza.