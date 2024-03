Udinese-Salernitana diretta ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Udinese-Salernitana, la cronaca

Potrebbe essere l'ultimo treno utile per la salvezza quello di Udine per la Salernitana. La squadra di Liverani è ultima a tredici punti, il calendario corre e i punti pesano. L'Udinese di Cioffi, reduce dalla sconfitta sul campo del Genoa, di punti ne ha ventitre, la classifica recita quindicesimo posto e zona rossa dietro tre lunghezze. Per questo la gara di oggi risulta fondamentale per entrambe le squadre, si tratta di un vero e proprio scontro diretto.