Torino-Fiorentina diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Torino-Fiorentina, la cronaca

C'è in palio l'Europa allo "Stadio Olimpico Grande Torino". Ultimo treno per l'Europa League per quanto concerne i granata di Ivan Juric, pronti ad ospitare una Fiorentina che vuole approfittare del passo falso della Lazio e mettere pressione alle dirette concorrenti. Difficile ma non impossibile avvicinare la zona Champions, ma l'obiettivo dei viola resta centrare la qualificazione alla prossima Europa League. Il recente successo maturato contro la squadra di Maurizio Sarri non ha fatto altro che consolidare le certezze degli uomini di Vincenzo Italiano.