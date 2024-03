Torino-Fiorentina 0-0: un solo punto per Italiano, espulso Ricci

TORINO - Termina senza reti la sfida tra Torino e Fiorentina . Grande prova dei granata, che reggono per tutto il secondo tempo in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Ricci nel finale del primo. Per i padroni di casa anche un gol annullato dal Var per fallo in attacco di Zapata. All'Olimpico Grande Torino Juric e Italiano guadagnano un punto a testa, portandosi rispettivamente a 37 e 42 punti. Cambia poco per la classifica di entrambe le squadre, che continuano ad inseguire il sogno Europa.

Gol annullato a Zapata e Ricci espulso

Primo tempo che si apre con poche emozioni all'Olimpico Grande Torino. L'inizio della partita vede le due squadre giocare in modo chiuso, con pochissime occasioni costruite. La partita si infiamma nel finale della prima metà, con la rete di Zapata all'38'. L'esultanza granata, però, viene spenta dal VAR: Marchetti viene richiamato per un check, che dura due minuti, e annulla la rete per fallo in attacco del colombiano. Si scalda la partita e anche gli animi, con l'espulsione a sorpresa di Ricci. Il centrocampista granata, entrato al 9° minuto per l'infortunio di Ilic, rimedia due gialli in due minuti (50' e 52') per proteste ritenute eccessive dal direttore di gara. Dopo dieci lunghi minuti di recupero si chiude il primo tempo.

Il Torino resiste: finisce 0-0

Si torna in campo con i granata che giocheranno tutta la ripresa in inferiorità numerica. La Fiorentina prova subito a sfruttare questo vantaggio con Bonaventura e Belotti, inserendo subito i cambi per trovare il vantaggio in questa situazione. Quarantacinque minuti di sofferenza e sacrificio per il Torino, che alla fine resiste ed evita di subire il gol. Tensione nel finale, con una lite tra le due panchine che porta all'ammonizione di Italiano e Juric. Per il tecnico granata è il secondo e viene dunque espulso. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio: la sfida termina 0-0.