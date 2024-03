Atalanta-Bologna diretta ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Sfida Champions a Bergamo: Atalanta e Bologna si sfidano per un posto nella massima competizione europea in vista dell'anno prossimo. Sesta contro quarta.

Atalanta-Bologna, l'orario

La sfida tra Atalanta e Bologna si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo con calcio d'inizio alle ore 18.

Dove vedere Atalanta-Bologna in diretta tv

Atalanta-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e sul canale 214 di Sky. Potrete seguire la diretta del match anche sul Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Atalanta-Bologna in streaming

Atalanta-Bologna sarà visibile live in streaming scaricando le applicazioni di DAZN, Sky Go e Now tv gratuitamente su pc, smartphone e tablet. Si potrà accedere alle app tramire un semplice login, previo abbonamento.