Atalanta-Bologna 1-2: Zirkzee e Ferguson fanno volare Thiago Motta

Atalanta-Bologna, tabellino e statistiche

Zirkzee e Ferguson decisivi

Dopo 25' di equilibrio, l'Atalanta passa in vantaggio con Lookman, abile a deviare in rete una corta respinta di Skorupski, dopo un tentativo di Zappacosta. Nella ripresa Motta lascia in panchina Orsolini e Posch e inserisce Saelemaekers e Lucumi, poi dopo dieci minuti Urbanski per Fabbian. Al 56' fallo in area di Koopmeiners su Saelemaekers: l'arbitro La Penna concede il rigore che Zirkzee trasforma con freddeza spiazzando Carnesecchi. Passano quattro minuti e gli uomini di Motta effettuano il sorpasso: Ferguson, dal limite dell'area, lascia partire un tiro al volo (dopo una respinta della difesa bergamasca), che si insacca alla destra di Carnesecchi. L'Atalanta si getta all'attacco e sfiora il pareggio con un tentativo dal limite di Miranchuk. Gli uomini di Gasperini ci provano fino alla fine, ma la difesa del Bologna regge.

