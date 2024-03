Giudice sportivo, la decisione su Guendouzi, Marusic, Sarri e Juric

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea si è pronunciato in merito alla 27ª giornata di Serie A, finita nell'occhio del ciclone soprattutto per le direzioni di gara di Di Bello in Lazio-Milan , Marchetti in Torino-Fiorentina e Ayroldi in Inter-Genoa.

Lazio, Guendouzi fermato due giornate

Per quanto riguarda la partita dell'Olimpico, che la squadra biancoceleste ha chiuso in otto uomini, il giudice ha fermato per una giornata Luca Pellegrini (espulso per doppio giallo) e Sarri (ammonito, era diffidato). Marusic (rosso diretto per "espressione gravemente irrispettosa"), invece, non solo è stato squalificato per un turno ma è stato sanzionato anche con una ammenda di 5 mila euro. Stop invece di due giornate per Guendouzi "per avere, al 51° del secondo tempo, in reazione ad un fallo subito, colpito con due manate al petto e alla schiena un calciatore avversario". Quindi il tecnico e i tre calciatori salteranno la prossima sfida contro l'Udinese in casa.

Ammende per Napoli, Juve e Lazio

Per quanto riguarda le società, "ammenda di € 15.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni, un petardo e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette in plastica; Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato un petardo nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco".