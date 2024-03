Serie A, tutti gli arbitri: Massa per Fiorentina-Roma, Aureliano fischia Lazio-Udinese

ROMA - Sarà Luca Pairetto a dirigere Bologna-Inter, match valido per la 28esima giornata in programma sabato 9 marzo alle 18. Con il fischietto della sezione di Nichelino ci saranno gli assistenti Carbone e Giallatini, il quarto ufficiale di gara Rapuano e gli arbitri Var Mazzoleni e Mariani. Domenica in programma due sfide importanti in chiave Europa: alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20.45 Fiorentina-Roma, gare che saranno rispettivamente dirette da Marco Guida di Torre Annunziata e Davide Massa di Imperia. Ad aprire il programma del 28esimo turno Napoli-Torino, anticipo del venerdì sera che sarà diretto da Daniele Orsato di Schio, mentre a chiuderlo sarà il posticipo di lunedì 11 tra Lazio e Udinese con Gianluca Aureliano di Bologna.