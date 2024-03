Moviola Napoli-Torino: dubbio su Osimhen, ma Orsato tiene il suo metro

Qualche dubbio sull'intervento al 41’ st di Buongiorno (già ammonito) che con l'avambraccio si appoggia in area di rigore sulla schiena di Osimhen (sarebbe stata da valutare la sua posizione) resta, ma lasciar proseguire, per il metro tenuto, può starci . L'errore più grosso di Orsato è quello di disturbare il prosieguo dell'azione del Napoli per richiamare Osimhen. Fino a lì Orsato (voto 6) si era perso solo un’ammonizione a Linetty.

Ok il giallo su Buongiorno

Nell'ultimo minuto di recupero del primo tempo Buongiorno, ultimo difensore prima di Milinkovic, trattiene Osimhen per fermarlo: Orsato lo ammonisce e fa bene, perché il fallo avviene poco dopo la metà campo e dunque, vista la distanza dalla porta e il recupero di un altro difendente del Torino, non ci sono i criteri per il Dogso che significherebbe cartellino rosso. Nella prima frazione di gioco l'arbitro ammonisce correttamente altri tre giocatori: al 32’ Zapata per un fallo su Di Lorenzo, al 35’ Osimhen che allarga il braccio colpendo Buongiorno (imprudenza nel gesto e non condotta violenta) e al 39’ Juan Jesus per l'intervento falloso su Pellegri al limite dell'area.

Regolari i due gol

Regolari il gol del vantaggio del Napoli e anche il pareggio del Torino. Sanabria fa una rovesciata con la gamba alta, ma gli avversari sono distanti e non c'è gioco pericoloso.

Var: Valeri 6

Nessun motivo per intervenire.