Lecce-Verona, caos D'Aversa: ma chi educa questi educatori?

J uric era rimasto ancora alla fase fumosa e inconcludente delle chiacchiere: “Ti taglio la gola”, aveva detto ad Italiano, l’allenatore dirimpettaio di Torino-Fiorentina. Una ragazzata, sa, in campo è tale la pressione che non si può pretendere l’autocontrollo dei lord, ma poi finisce tutto lì, quello che comincia in campo deve finire lì... pressione che non si può pretendere eccetera eccetera, D’Aversa evita i preliminari e va direttamente a tirare una resa dei conti diretta e manuale, senza giri di parole, senza questa stucchevole seccatura del fair-play e tutto quanto il resto. Una settimana dopo, a dio piacendo, un altro step, l’ultimo: a fine partita, sa, in campo è tale lache non si può pretendere eccetera eccetera,evita i preliminari e va direttamente a tirare una capocciata all’attaccante avversario, il veronese Henry . Escalation conclusa: siamo ufficialmente alla, senza giri di parole, senza questa stucchevole seccatura dele tutto quanto il resto.

D'Aversa, bastavano gli educatori