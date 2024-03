Testata a Henry: la decisione sulla squalifica per D'Aversa

La decisione su Henry

Dall'altra parte Henry (espulso a fine gara) è stato squalificato una giornata per "comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria creando una situazione di tensione". Una giornata anche per Perez dell'Udinese, espulso nella gara con la Lazio per doppia ammonizione.