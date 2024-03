Siamo un fenomeno paranormale

Ricapitolando. In pochi mesi abbiamo bruciato - in ordine sparso - Paolo Zanetti, Paulo Sousa, Rudi Garcia, Andrea Sottil, José Mourinho, Walter Mazzarri, Filippo Inzaghi, Aurelio Andreazzoli, Alessio Dionisi, Roberto D’Aversa e Maurizio Sarri, un’intera squadra di allenatori. Uno degli undici, sempre lo stesso, è peraltro il vincitore dell’ultima Champions italiana, 14 anni fa, e dell’ultima eurocoppa finita dalle nostre parti, primavera 2022. Abbiamo salutato il Milan, la Lazio, il Napoli e l’Inter, tutta la nostra Champions. La Juve l’avevamo abbandonata a se stessa un anno prima con il pieno sostegno morale dell’Uefa di Ceferin. Contiamo un discreto numero di indagati eccellenti (attenzione, non vuol dire che siano colpevoli): il presidente federale, il proprietario e il presidente della Juve (questi due per ragioni extracalcistiche), l’amministratore del Milan e il suo predecessore. Il presidente di un’altra top, l’Inter, manca dall’Italia da prima di Natale e non si capisce perché non torni. Però telefona: nel frattempo si moltiplicano le ipotesi, anche le più maliziose. Il proprietario del Napoli campione in carica non vuole più avere a che fare con l’intera Dazn, pezzottisti compresi, né con un giornalista di Sky, fottendosene degli oltre 900 milioni l’anno versati dalle due piattaforme per i diritti di trasmissione di partite e derivati; tra gli aspetti minori ricordo anche che a gennaio il presidente del Verona ha dovuto vendere una squadra e costruirne un’altra per pagare gli stipendi e garantire la continuità della gestione ordinaria.