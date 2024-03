Colpo del Lecce che vince all'Arechi: per la Salernitana è notte fonda

Il Lecce torna alla vittoria dopo quattro sconfitte nelle precedenti cinque partite. I salentini hanno conquistato tre punti molto importanti in casa della Salernitana , grazie a un'autorete di Gyomber che ha deciso la sfida. Si tratta di un risultato di spessore per i giallorossi che gli permette di allontanarsi dalla zona retrocessione.

Salernitana-Lecce, la partita

Il Lecce si è aggiudicato la sfida dell'Arechi grazie all'autorete di Gyomber, avvenuta dopo diciotto minuti nel tentativo del difensore di anticipare Krstovic. I granata non hanno reagito in maniera veemente allo svantaggio. Si segnalano, in tal senso, soltanto un paio di conclusioni di Tchaouna che sono state prontamente respinte da Falcone. La squadra di Liverani ha premuto il piede sull'acceleratore soltanto nel finale della sfida, ma nei sei minuti di recupero non è arrivato il gol che le avrebbe permesso di evitare la sconfitta.

Salernitana, è notte fonda

È crisi nera per la Salernitana che ha perso ben otto delle ultime dieci partite di campionato. I granata sono sempre più ultimi in classifica con 14 punti e uno svantaggio di undici lunghezze rispetto al quart'ultimo posto occupato dall'Empoli. Non sono mancati i fischi e le contestazioni da parte del pubblico granata nei confronti della squadra.