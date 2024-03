Moviola Frosinone-Lazio: Rapuano e Var, bene sui gialli e sui gol

Zaccagni in posizione regolare, corretto annullare la rete di Cheddira

Prima di convalidare il gol dell’1-1 della Lazio, il Var si prende qualche secondo. Durante il silent check viene controllata la posizione di Zaccagni che è tenuto in gioco da Simone Romagnoli. La rete è regolare, così come era regolare il momentaneo 1-0 del Frosinone. Sul gol dell’1-3 Castellanos è in posizione regolare. Cheddira accorcia in maniera regolare, ma è poi in fuorigioco al 28’ st: il 3-3 viene così annullato.