Juve-Genoa ore 12:30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Juve-Genoa, la cronaca

Non è un bel momento in campionato per la Juventus reduce dal pareggio interno contro l'Atalanta e la sconfitta di Napoli. Terzo posto in classifica per i bianconeri con il Bologna che si avvicina, ora distante appena quattro punti. Ha altri obiettivi il Genoa di Gilardino, tra le sorprese del campionato: dodicesimo posto a quota 33 punti, salvezza più vicina, eppure due ko di fila contro Monza e Inter per Retegui e compagni nelle ultime due.