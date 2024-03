Roma-Sassuolo ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Roma-Sassuolo, la cronaca

La Roma di De Rossi, quarta in classifica, reduce dalla qualificazione ai quarti di Europa League, insegue la vetta, vede la Juventus (distante quattro punti) e vuole blindare il proprio piazzamento per conquistare la Champions League. Nell'ultima giornata pareggio in extremis contro la Fiorentina. Il Sassuolo di Ballardini è penultimo in classifica ma nell'ultima di campionato ha conquistato una vittoria, contro il Frosinone, che ha mosso la classifica e restituito morale al gruppo neroverde.