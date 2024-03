Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze: Verona ko, Milan a +3 sulla Juve

Traversa di Pulisic, gol di Theo Hernandez

Il Milan è partito bene e, dopo una gran parata di Montipò su Okafor, ha sfiorato il vantaggio quando al 23' Pulisic ha fatto vibrare la traversa dopo un bel velo di Loftus-Cheek. Il Verona ha risposto con un diagonale insidioso di Noslin ma, a margine di un altro paio di sortite di Okafor, ci ha pensato Theo Hernandez a sbloccare la partita: ha vinto con tenacia un paio di rimpalli una volta presa la linea di fondo prima di anticipare in uscita da posizione defilata Montipò.

Ancora Pulisic, Noslin accorcia le distanze

In avvio di ripresa (50') Pulisic si è confermato re Mida dei rossoneri con iun tap-in vincente su assist di Okafor: nono gol in Serie A per lo statunitense. Il Verona è stato bravo a non mollare ed è rientrato in partita con una sassata di Noslin (64'). Leao ha fallito la chance per riportare il Milan in vantaggio di due reti, ma ci ha pensato Chukwueze, entrato da sei minuti, a riportare il Diavolo a distanza di sicurezza con un bel tiro al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo.