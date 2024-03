Acerbi ascoltato in Procura dopo il caso Juan Jesus: cosa ha detto

Acerbi-Jesus, quali saranno i prossimi passi?

L'audizione è durata poco meno di un'ora, con Acerbi che ha ribadito la sua posizione, ovvero quella di non aver mai espresso alcun insulto discriminatorio nei confronti di Juan Jesus, ma che si è trattato di una incomprensione sul terreno di gioco. Ricordiamo che l'episodio ha estromesso Acerbi dalla convocazione in Nazionale per le sfide con Venezuela ed Ecuador. Juan Jesus è già stato ascoltato da Chinè. La procura ha trasferito il tutto al Giudice Sportivo che sarà chiamato a emettere una sentenza.