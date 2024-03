Caso Acerbi-Juan Jesus, l'arrampicata sugli specchi della giustizia sportiva

Un colpo al cerchio e uno alla botte. Un'assoluzione a norma di codice di giustizia sportiva, tecnicamente motivata dal Giudice con la mancanza di prove, ma "senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore del Napoli". Del quale possiamo immaginare l'amarezza e al quale rinnoviamo totale solidarietà perché, quandosi affermerà il principio in base al quale nessuno in campo deve insultare gli avversari, sarà sempre troppo tardi. Camminando sul filo del rasoio, in punta di diritto, il dottor Gerardo Mastrandrea ha emesso un verdetto ineccepibile sotto l'aspetto giuridico-sportivo e, tuttavia, da subito destinato ad alimentare polemiche, come sta puntualmente accadendo. Tradotto in soldoni, alla luce della motivazione, si evince che Juan Jesus sia stato creduto, però non sino in fondo, poiché altri non hanno sentito l'insulto razzista denunciato dal difensore campione d'Italia all'arbitro La Penna durante Inter-Napoli. Vivaddio, nessuno vuole essere condannato in mancanza di prove ed è comprensibile il sollievo di Acerbi, di nuovo a disposizione dell'Inter e della Nazionale, mentre Juan Jesus non può presentare ricorso, non essendo egli parte del procedimento, gestito interamente dal giudice sportivo.