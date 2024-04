Giudice sportivo, un turno di stop per N'Dicka: salta il derby Roma-Lazio

MILANO - Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea si è pronunciato in merito alla 30ª giornata di Serie A. In riferimento alle partite dell'ultima giornata, sono stati sanzionati con un turno di squalifica i seguenti giocatori: Matteo Pessina (Monza), Ruben Loftus-Cheek (Milan), Lorenzo Lucca (Udinese), Giangiacomo Magnani (Verona), Obite N'Dicka (Roma) che salterà così il derby tra Roma e Lazio in programma sabato 6 aprile (ore 18) e Mateo Retegui (Genoa).