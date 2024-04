Milan-Lecce, Snaifun match sponsor del match di sabato a San Siro

Snaifun , l’app di Snaitech che premia la cultura sportiva con news, quiz e pronostici, sarà match sponsor della gara casalinga dell’ AC Milan contro l’ US Lecce , in programma il 6 aprile alle ore 15.00 allo Stadio San Siro.

Per l'occasione, Snaifun coinvolgerà i tifosi rossoneri in una serie di iniziative divertenti ed esclusive. Oltre al classico Pronostiquiz Rossonero che, per l’occasione, regalerà i biglietti del derby, con il concorso "Vinci il Derby" i tifosi avranno un’ulteriore opportunità di vincita: due fortunati supporters, infatti, potranno aggiudicarsi due biglietti di Tribuna con Hospitality per l’attesissima stracittadina Milan-Inter del 22 aprile. Le indicazioni per partecipare all’iniziativa scorreranno sugli schermi LED a bordo campo, sul maxi-schermo dello stadio e sul nuovo maxi LED che veste l’ingresso del San Siro Museum (all’interno dello stadio, in prossimità del Gate 8). Maggiori informazioni saranno disponibili anche sui canali social di Snaifun, sul sito www.snaifun.it e nella rete di punti vendita Snai.

Per provare ad aggiudicarsi la possibilità di vivere questa esperienza unica sarà sufficiente scaricare l'app Snaifun, completare la registrazione e inserire il codice promozionale: l’11 aprile saranno estratti i vincitori.

Parallelamente a queste iniziative, Snaifun ha riservato un’esperienza unica per due utenti dell’app che potranno assistere alla partita dalla Tribuna Rossa, con accesso esclusivo alla "Corner Lounge", che affaccia direttamente sul terreno di gioco.

Protagonisti di un’esperienza VIP anche quattro dipendenti di Snaitech che, oltre ad assistere al match, vivranno il riscaldamento pre-partita dei loro campioni direttamente da bordo campo grazie all’esclusiva Warm-Up Experience e potranno incontrare i loro beniamini al termine della gara per uno speciale Meet&Greet.

Ma le iniziative Snaifun non terminano qui: infatti, alla giornata parteciperanno anche una selezione di ospiti e clienti Snai Retail che, in aggiunta alla visione del match dalla Tribuna Rossa, alla Warm-Up Experience e al Meet&Greet, prima dell’inizio del match avranno anche l’opportunità di scoprire i segreti di quello che è uno degli stadi più famosi del mondo esplorando aree normalmente non accessibili durante il match day, come gli spogliatoi e l’area stampa, grazie ad uno speciale tour.

Ancora una volta, Snaifun permetterà ai suoi utenti di vivere esperienze esclusive, arricchendo l'esperienza calcistica oltre i 90 minuti con momenti esclusivi e di grande impatto emotivo.