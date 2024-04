Salernitana-Sassuolo ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Salernitana-Sassuolo, la cronaca

Dopo l'agrodolce pareggio di Udine, il Sassuolo di Davide Ballardini si presenta all'Arechi di Salerno con un solo risultato a disposizione. La vittoria, infatti, consentirebbe ai neroverdi di accorciare ulteriormente la classifica e di approfittare di eventuali passi falsi di Frosinone e Cagliari, impegnate rispettivamente con Bologna e Atalanta. Il tecnico degli emiliani ritrova Defrel, che ha recuperato in extremis, ma dovrà fare ancora a meno di Mimmo Berardi, che ha chiuso anzitempo la sua stagione. La Salernitana di Stefano Colantuono, subentrato all'esonerato Liverani all'alba della sosta per le nazionali, deve pensare a limitare i danni in vista di un rush finale che inizia ad assumere i contorni di una lunga agonia. Retrocessione in Serie B ad un passo, ma c'è una dignità da salvare, soprattutto dinanzi al proprio pubblico.