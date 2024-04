Roma-Lazio, allerta sicurezza massima: il piano contro i messaggi d’odio

ROMA - Il derby di Roma è una partita diversa da tutte le altre, e non saranno solo le squadre in campo a doversi preparare a dovere: anche le forze dell’ordine dovranno dare il massimo per contenere le frange più estreme delle due tifoserie. Evitare gli scontri in una sfida del genere, con una rivalità così sentita da entrambe le parti, sarà un’impresa, anche con più di mille uomini e con il supporto per la viabilità degli agenti della polizia municipale. Per questo tra Questura e Prefettura la partita è già iniziata: già da ieri sono monitorate le zone vicino allo Stadio Olimpico come Ponte Milvio e piazzale Clodio. Il faro è puntato anche su pub e locali notturni frequentati spesso dai tifosi, oltre che sui social dove si potrebbero organizzare per dei blitz prima o dopo il derby. Nessuno si aspetta un sabato tranquillo: è stato infatti decretato come “rischio 4”, ovvero il più alto possibile, per un evento che vedrà il sold out allo stadio con 64 mila persone e l’apertura dei cancelli alle 15.30, due ore e mezza prima dell’inizio. Del resto, anche nell’ultima stracittadina di Coppa Italia del 10 gennaio ci sono stati diversi scontri. Prima il lancio di petardi e fumogeni tra la tribuna Tevere dei biancocelesti e i distinti Sud dei romanisti che portò a 16 Daspo e un ferito che ha poi perso un orecchio, nella notte una rissa tra 400 ultras a Ponte Milvio e un assalto armato in un pub in cui ha rischiato la vita un tifoso romanista.