Frosinone-Bologna diretta ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Il sogno Champions League per il Bologna passa per lo Stirpe. Alle 12.30 sfida esterna contro il Frosinone .

Frosinone-Bologna, l'orario

La partita Frosinone-Bologna si giocherà allo stadio Stirpe con calcio d'inizio alle ore 12.30. La partita sarà valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A.

Dove vedere Frosinone-Bologna in diretta tv

La sfida tra Frosinone e Bologna sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport.

Dove vedere Frosinone-Bologna in streaming

Il match Frosinone-Bologna sarà visibile non solo in diretta tv ma anche in streaming scaricando le app di Dazn, di Sky Go e di Now sui vostri dispositivi mobili: pc, tablet e, ovviamente, smartphone.

La probabile formazione di Di Francesco

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Bonifazi, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Reinier; Cheddira. A disposizione: Cerofolini, Frattali, Marchizza, Lirola, Lusuardi, Kvernadze, Seck, Brescianini, Ibrahimovic, Ghedjemis, Garritano, Cuni, Baez, Kaio Jorge.

Indisponibili: Kalaj, Oyono, Harroui, Gelli, Monterisi. Squalificati: -. Diffidati: Oyono, Barrenechea. Allenatore: Di Francesco.

La probabile formazione di Thiago Motta

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Ilic, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Moro, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Karlsson, Castro, Ndoye.

Indisponibili: Soumaoro, Beukema, Odgaard. Squalificati: -. Diffidati: Calafiori, Saelemaekers, Motta (all.). Allenatore: Motta.

Frosinone-Bologna, la cronaca

Salvezza contro Europa: è questo il doppio significato di Frosinone-Bologna. Allo Stirpe si gioca tanto la squadra di Di Francesco, a caccia di punti preziosi per la salvezza. Ma di contro avrà la vera rivelazione del campionato, il Bologna di Thiago Motta, lanciatissimo verso la conquista della qualificazione in Champions League avendo raccolto 57 punti. Ne ha 25 il Frosinone, che galleggia a ridosso della zona rossa e che non vince da troppe partite. Nell'ultimo turno pari contro il Genoa mentre il Bologna ha vinto le ultime due.