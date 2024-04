Monza-Napoli ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Monza-Napoli, l'orario

La partita Monza-Napoli si giocherà all'U-Power Stadium con calcio d'inizio alle ore 15. La partita sarà valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A.

Dove vedere Monza-Napoli in diretta tv

La sfida tra Monza e Napoli sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport.

Dove vedere Monza-Napoli in streaming

Il match Monza-Napoli sarà visibile non solo in diretta tv ma anche in streaming scaricando l'applicazione di Dazn sui vostri dispositivi mobili: pc, tablet e, ovviamente, smartphone.

La probabile formazione di Palladino

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Pablo Mari, Izzo, A. Carboni; Bondo, Gagliardini, Colpani, V. Carboni, Mota Carvalho; Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Kyriakopoulos, Zerbin, Pedro Pereira, Bondo, Berretta, Ciurria, Maldini, Colombo.

Indisponibili: Bettella, Caprari, D'Ambrosio, Machin, Vignato. Squalificati: Gomez, Pessina. Diffidati: Gagliardini, Djuric, Caldirola. Allenatore: Palladino.

La probabile formazione di Calzona

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Contini, Natan, Ostigard, Mazzocchi, Mario Rui, Cajuste, Dendoncker, Traore, Ngonge, Raspadori, Simeone.

Indisponibili: Lindstrom. Squalificati: -. Diffidati: Lobotka, Mazzocchi, Ngonge, Osimhen, Rrahmani. Allenatore: Calzona.

Monza-Napoli, la cronaca

Ultime otto gare a disposizione del Napoli per provare ad avvicinarsi alla zona Europa. La squadra di Calzona è reduce dal ko prima di Pasqua contro l'Atalanta al Maradona. Partita che si concluse sul risultato di 3-0. Al momento sono 45 i punti in classifica per il Napoli. Il Monza sarà rivale ostico, la squadra di Palladino ha appena tre punti in meno, si tratta dunque di una sorta di scontro diretto all'U-Power Stadium. Nell'ultimo turno i biancorossi hanno perso a Torino.