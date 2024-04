Cagliari-Atalanta, diretta ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Cagliari-Atalanta, l'orario

Cagliari-Atalanta andrà in scena oggi, domenica 7 aprile, alle ore 18 alla Unipol Domus.

Dove vedere Cagliari-Atalanta in diretta tv

Cagliari-Atalanta sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione presente nella Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Playstation e XBox.

Dove vedere Cagliari-Atalanta in streaming

Cagliari-Atalanta sarà visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login.

La probabile formazione di Ranieri

CAGLIARI(4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Prati, Sulemana; Nandez, Gaetano, Luvumbo; Lapadula. All: Claudio Ranieri.

A disposizione: Radunovic, Aresti, Viola, Hatzidiakos, Oristanio, Deiola, Jankto, Wieteska, Makoumbou, Obert, Kingstone, Azzi, Shomurodov, Di Pardo.

Indisponibili: Pavoletti, Petagna, Mancosu. Diffidati: Pavoletti, Dossena, Nandez.

La probabile formazione di Gasperini

LECCE (4-2-3-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Musso, Rossi, Toloi, Adopo, Bonfanti, Holm, Bakker, Hateboer, Pasalic, Tourè, Miranchuk, De Ketelaere.

Indisponibili: Scalvini. Diffidati: Zappacosta, De Roon, Lookman, Hateboer, Kolasinac, Koopmeiners.

Cagliari-Atalanta, la cronaca

Dopo la vittoria della Roma, l'Atalanta è chiamata a rispondere per rimanere aggrappati al treno Champions. Ora il quinto posto, occupato dai giallorossi, è a 5 punti, e una vittoria potrebbe definitivamente allontanare la Lazio, sconfitta nel derby e ora a -4 dai bergamaschi. Obiettivi diversi per il Cagliari che è nel vivo della lotta salvezza. In attesa della partita del Frosinone, la squadra di Ranieri è fuori dalla zona retrocessione per due punti.