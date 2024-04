Juve-Fiorentina ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Dopo la vittoria nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Lazio, la Juventus riparte in campionato con la gara contro la Fiorentina . Rivalità storica con vista Europa, tra Champions e Conference League.

Juve-Fiorentina, l'orario

La partita Juve-Fiorentina si giocherà all'Allianz Stadium con calcio d'inizio alle ore 20:45. La partita sarà valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A.

Dove vedere Juve-Fiorentina in diretta tv

La sfida tra Juve e Fiorentina sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport.

Dove vedere Juve-Fiorentina in streaming

Il match Juve-Fiorentina sarà visibile non solo in diretta tv ma anche in streaming scaricando l'applicazione di Dazn sui vostri dispositivi mobili: pc, tablet e, ovviamente, smartphone.

La probabile formazione di Allegri

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All: Massimiliano Allegri

A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Alex Sandro, Djalò, Nonge, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Miretti, Weah, Iling-Junior, Kean, Yildiz.

Indisponibili: Milik. Squalificati: Pogba, Fagioli.

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. All: Vicnenzo Italiano

A disposizione: Christensen, Faraoni, Dodo, Parisi, Martinez Quarta, Comuzzo, Duncan, Arthur, Lopez, Castrovilli, Barak, Infantino, Ikonè, Sottil, Nzola.

Diffidati: Milenkovic

Juve-Fiorentina, la cronaca

La Juventus non vince in campionato da oltre un mese, con lei anche la Fiorentina. A caccia di riscatto entrambe, le squadre di Allegri e Italiano vedono due competizioni europee diverse. Da una parte i bianconeri, al terzo posto alle spalle del Milan: serve una vittoria per rimanere aggrappati ai rossoneri e consolidare la zona Champions. Dall'altra i toscani a -3 dal settimo posto.