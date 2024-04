Il Genoa rimonta il Verona: decisivo Gudmundsson

VERONA - Il Genoa torna alla vittoria e lo fa in rimonta sul campo del Verona, a cui non basta l'iniziale vantaggio (8') di Bonazzoli. La squadra di Gilardino, a secco di successi da quattro partite, ribalta tutto con Ekuban (45') e il solito Gudmundsson (12° gol in campionato, 14° stagionale), che sancisce il 2-1 al 58' e regala ai suoi il colpo da tre punti, che in trasferta non arrivava dal 21 gennaio contro la Salernitana. Con questa vittoria il Genoa si tira su in classifica e si porta a quota 38, mentre il Verona di Baroni rimane a 27, soltanto a +1 sul Frosinone terzultimo e in piena lotta salvezza.