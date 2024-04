Cagliari-Atalanta 2-1: Viola manda in estasi Ranieri, cade Gasperini

Viola fa volare il Cagliari di Ranieri, battuta l'Atalanta di Gasperini

Il Cagliari di Ranieri si aggiudica tre punti di platino per la corsa salvezza, battendo l'Atalanta con il punteggio di 2-1. Nel primo tempo, Gianluca Scamacca illude gli uomini di Gasperini, sbloccando la contesa al minuto 13, con una zampata che punisce Scuffet da pochi passi. Prima dell'intervallo, però, c'è spazio per il momentaneo pareggio di Tommaso Augello, che finalizza uno splendido assist di Shomurodov. Nella ripresa, la sfida resta equilibrata, fino alla rete nel finale del neoentrato Viola, che manda in estasi la Unipol Domus. Tre punti che possono valere una salvezza, per un Cagliari che non ha nessuna intenzione di mollare. Frena l'Atalanta, che non approfitta del mezzo passo falso del Bologna e non tiene il passo della Roma di Daniele De Rossi.