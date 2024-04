Sansone piega l'Empoli: al Lecce va l'importante scontro salvezza

Lecce-Empoli, la partita

Il primo tempo è stato piuttosto equilibrato, anche se dopo cinque minuti l'Empoli ha trovato il gol con Cerri. La marcatura dell'attaccante è stata successivamente annullata dopo il consulto del Var da parte dell'arbitro, per via di un tocco di mano fuori dall'area del portiere Caprile. Al 37' Falcone si è opposto prima su Pongracic e poi su Cerri, tenendo il punteggio sullo 0-0. Nel finale di frazione si è visto il Lecce con la traversa colpita da Piccoli. Nella ripresa, i padroni di casa hanno premuto il piede sull'acceleratore, trovando un Caprile in stato di grazia: l'estremo difensore ha compiuto un intervento di pregevole fattura su Baschirotto. Il gol che ha deciso l'incontro è arrivato all'89' e ha portato la firma di Sansone: l'attaccante giallorosso ha gonfiato la rete su assist di Pierotti, mandando in visibilio il Via del Mare. Al termine dei quattro minuti di recupero, la squadra di Gotti ha dato il via ai festeggiamenti per una vittoria molto importante in chiave salvezza.