Napoli-Frosinone ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Il Napoli per l'assalto all'Europa, il Frosinone per la lotta salvezza: la sfida tra le squadre di Calzona e Di Francesco al Diego Armando Maradona sarà fondamentale per entrambe.

Napoli-Frosinone, l'orario

La sfida tra Napoli e Frosinone si disputerà oggi, domenica 14 aprile, alle ore 12.30 allo "Stadio Diego Armando Maradona".

Dove vedere Napoli-Frosinone in diretta tv

Napoli-Frosinone sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e su Sky Sport. Per DAZN, è possibile attivare l'app su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Playstation e XBox. Mentre su Sky la partita sarà visibile al canale Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport.

Dove vedere Napoli-Frosinone in streaming

Napoli-Frosinone sarà visibile live in streaming su DAZN, su Sky Go e su Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e sono accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la diretta testuale della partita sul Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di Calzona

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Calzona.

A disposizione: Gollini, Idasiak, Natan, Mazzocchi, Cajuste, Dendoncker, Traore. Lindstrom, Raspadori, Simeone.

Indisponibili: Contini, Juan Jesus, Olivera. Squalificati Ngonge. Diffidati: Lobotka, Mazzocchi, Osimhen, Rrahmani.

La probabile formazione di Di Francesco

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, S. Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Reinier; Cheddira. All: Di Francesco.

A disposizione: Cerofolini, FRattali, Marchizza, Gelli, Kvernadze, Seck, Brescianini, Lusuardi, Ghedjemis, Garritano, Cuni, Baez, Kaio Jorge.

Indisponibili: Kalaj, Oyono, Monterisi, Bonifazi, Harroui, Ibrahimovic. Diffidati: Oyono, Barrenechea.

Napoli-Frosinone, la cronaca

Napoli e Frosinone si affrontano per la terza volta in stagione. Frosinone-Napoli era andata in scena alla prima giornata di questa Serie A, la prima partita ufficiale per gli azzurri con lo scudetto sulla maglia. 3-1 per la squadra allora guidata da Garcia. Nello scorso dicembre le due formazioni si sono sfidate anche per gli ottavi di Coppa Italia con una clamorosa vittoria del Frosinone al Maradona per 4-0. Ora il Napoli è in cerca di vendetta e soprattutto di punti per lottare per l'Europa. La squadra di Di Francesco non vince da quasi tre mesi e ora è sprofondata in zona retrocessione, al terzultimo posto.