Sassuolo-Milan diretta ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Il Milan pensa alla Roma in vista del ritorno dei quarti di Europa League , ma contro il Sassuolo non si può sbagliare. I rossoneri devono consolidare il secondo posto e posso allungare sulla Juve dopo il pareggio nel derby. Al Sassuolo servono punti per uscire dalla zona retrocessione.

Sassuolo-Milan, l'orario

La sfida tra Sassuolo e Milan si disputerà oggi, domenica 14 aprile, alle ore 15 al "Mapei Stadium".

Dove vedere Sassuolo-Milan in diretta tv

Sassuolo-Milan sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Playstation e XBox.

Dove vedere Sassuolo-MIlan in streaming

Sassuolo-Milan sarà visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, ed è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la diretta testuale della partita sul Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di Ballardini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, G. Ferrari, Doig; Boloca, Thorstvedt; Defrel, Henrique, Laurienté; Pinamonti. All: Ballardini.

A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Kumbulla, Vii, Tressoldi, Racic, Obiang, Volpato, Lipani, Mulattieri, Bajrami, Ceide.

Indisponibili: Berardi, Pedersen, Castillejo. Diffidati: Pedersen, Laurienté.

La probabile formazione di Pioli

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Tiaw, Kjaer, T. Hernandez; Adli, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. All. Pioli.

A disposizione: Mirante, Nava, Calabria, Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Tomori, Bennacer, Zeroli, Reijnders, Pulisic, Giroud, Okafor.

Indisponibili: Kalulu, Pobega. Diffidati: Musah, Thiaw, Tomori.

Sassuolo-Milan, la cronaca

Sono passati poco meno di due mesi dall'ultima sconfitta esterna del Milan (contro il Monza a febbraio). I rossoneri hanno l'occasione di chiudere la pratica per il secondo posto, ma già giovedì torneranno in campo all'Olimpico per ribaltare il risultato dell'andata dei quarti di finale di Europa League. Per il Sassuolo invece l'unico obiettivo è la salvezza. La squadra di Ballardini viene da due pareggi consecutivi e vuole dare uno scossone importante alla lotta nei bassifondi.